Sivasspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki takım, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla hazırlık yapıyor.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor