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Sivasspor, Rizespor Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay eşliğinde yapılan çalışmalar, dayanıklılık koşuları ve pas çalışmalarıyla devam etti. Sakatlığı bulunan Emrah Başsan ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık koşusuyla devam eden idman, 5'e 2 pas çalışması ve birebir savunma-hücum çalışmasıyla sürdü. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Emrah Başsan antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı, daha sonra bireysel programıyla devam etti.

Kırmızı beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor, 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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