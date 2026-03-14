Haberler

Sivasspor ligde "Vefa" yazılı formalarla mücadele edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban, kulübün 58. yılı dolayısıyla futbolcuların formalarının sırtında 'Vefa' yazacağını açıkladı.

Özçoban, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün 58. yılı nedeniyle bu sezonu "Vefa Sezonu" olarak ilan ettiklerini kalan maçlarda Sivassporlu futbolcuların formalarının sırtında sponsor yerine "Vefa" yazısının yer alacağını ifade etti.

Bu sezon Sivasspor'un forma sırt sponsoru konusunda beklediği desteği göremediğini aktaran Özçoban şunları kaydetti:

"Ancak bizim için bu yıl çok anlamlı bir yıl. Kulübümüzün 58. yılı ve aynı zamanda 'vefa sezonu', Sivasspor yalnızca bir futbol kulübü değildir. Bu şehir için bir değer, bir marka ve büyük bir camiadır. Bu sezonu vefa sezonu ilan ederken amacımız, bu kulübe emek verenleri, destek olanları ve Sivasspor'a gönül veren herkesi hatırlamaktı. Bu anlayış doğrultusunda futbolcular formalarında anlamlı bir mesaj taşıyacaklar. Bundan sonra oynayacağımız maçlarda futbolcularımızın formalarının sırt sponsor alanında "Vefa" yazacak. Bu kelime bizim için çok şey ifade ediyor. Sivasspor'a gönül veren herkesin bu mesajı en doğru şekilde anlayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

