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Sivasspor Kulübü, Mecnun Otyakmaz'ı tebrik etti

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Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetim kuruluna seçilen Mecnun Otyakmaz'ı tebrik ederek teşekkür mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetim kuruluna seçilen Mecnun Otyakmaz'ı tebrik ederek teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili olan Mecnun Otyakmaz için Sivasspor Kulübü teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yayımlanan mesajda şu ifadelere yher verildi:

"Kulübümüzün değerli başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda, TFF başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde başkan vekili olarak atanmasından dolayı büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. 2001-2002 sezonunda Sivasspor'da genel koordinatör olarak göreve başlayan Otyakmaz, 2002-2003 sezonunda yönetim kurulu üyesi, 2003-2004 sezonunda başkan yardımcısı ve 2004-2005 sezonunda ise başkan olarak görevine devam etti. Otyakmaz, Sivasspor'u ilk defa Süper Lig'e çıkaran başkan unvanını elde etti. Otyakmaz, kulübümüz için yıllar boyunca büyük emekler vermiş, başarılara imza atmış ve Sivasspor'u Türkiye'nin en önemli futbol kulüplerinden biri haline getirmiştir.

Kendisi, başkanlık dönemi boyunca her zaman kulübümüzün menfaatlerini gözetmiş, Sivasspor'u daha ileriye taşıma adına birçok projeye imza atmıştır. Mecnun Otyakmaz, başkanlık dönemi boyunca Sivasspor'un hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli başarılara imza atmasına öncülük etmiştir. 23 sezon kırmızı-beyazlı kulübümüzde başarıyla görev yapan Otyakmaz, mali disiplin, tesisleşme, alt yapı yatırımları ve kurumsallaşma gibi birçok alanda kulübümüzü hep ileri götürmüştür. Takımımız, onun liderliğinde Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde mücadele etmiş, 3 kez son haftalara kadar şampiyonluk yarışı içerisinde olmuş, 60. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüş ve Avrupa kupalarında gurur verici performanslar sergilemiştir. Avrupa'da elde edilen başarılar, Sivasspor'un adını tüm kıtaya duyurmuş ve Türk futbolunun prestijini artırmıştır. Tüm bu çalışmalarıyla kulübümüz örnek gösterilen bir yapıya kavuşmuştur. Otyakmaz'ın kulübümüzde sürdürülebilir bir başarı modelini oluşturulması adına yaptığı çalışmalar, Sivasspor'un geleceğini güvence altına almıştır. Otyakmaz'ın bu yeni görevi, Türk futboluna olan katkılarını daha geniş bir platforma taşırken, aynı zamanda kulübümüz adına da büyük bir onur kaynağıdır.

Mecnun Otyakmaz'a yeni görevinde başarılar dilerken, Sivasspor Kulübü olarak kendisine olan minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Otyakmaz'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da aynı özveri ve başarıyla çalışacağına olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, başkanımıza yeni görevinde üstün başarılar diler, Sivasspor ailesi olarak her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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