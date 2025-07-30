Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i Transfer Etti

Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile anlaştığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasına göre, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 25 yaşındaki oyuncu Kerem Atakan Kesgin ile anlaşmaya vardı.

Futbola Turhal Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde başlayan Kerem Atakan Kesgin, Bucaspor, Göztepe, Sivasspor, Beşiktaş, Karagümrük ve Bandırmaspor'da forma giydi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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