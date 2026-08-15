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Sivasspor, Kayseri Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Kayseri Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, kara yolu ile Kayseri'ye giderek kampa girdi. Maç saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışmaları, dar alan oyunları ve taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kara yolu ile Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Metro Holding Kayserispor ile Ekenler Beton Sivasspor, yarın saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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