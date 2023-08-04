Sivasspor, Kayserispor ile hazırlık maçında berabere kaldı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sivasspor'un gollerini Yunus Emre Konak ve Clinton N'jie atarken, Kayserispor'un gollerini Mame Thiam ve Gökhan Sazdağı kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam eden Sivasspor, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Mücadeleyi hakem Bekir Doğan yönetirken, yardımcılıklarını ise Okan Taşköprü ve Emre Bayraktar yaptı. Burak Yücetağ ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.