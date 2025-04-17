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Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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