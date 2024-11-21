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Sivasspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun, antrenmanları koordinasyon ve taktik çalışmalarla sürdürüyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından hücum ve savunma çalışmaları yapan futbolcular, taktik maçla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Emirhan Başyiğit, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski ve Azizbek Turgunboev takımla çalışmalara başladı.

???????Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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