Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman yarı saha çift kale maçı ile gerçekleştirildi.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maç yaptı.
Sivasspor, Kasımpaşa ile 24 Kasım Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.