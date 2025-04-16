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Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, antrenman yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve oyun çalışmalarıyla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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