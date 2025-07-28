Sivasspor, Kaleci Djordje Nikolic ile Sözleşmesini Feshetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Djordje Nikolic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyuncuya verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Djordje Nikolic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım kalecilerimizden Djordje Nikolic ile sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla sona erdirilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.