Sivasspor, Kaleci Djordje Nikolic ile Sözleşmesini Feshetti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Djordje Nikolic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyuncuya verdiği hizmetler için teşekkür etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Djordje Nikolic ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım kalecilerimizden Djordje Nikolic ile sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla sona erdirilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor