Jonathan Okoronkwo resmen Sivasspor'da

Jonathan Okoronkwo resmen Sivasspor'da
Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, 22 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo ile sözleşme imzaladı. İmza töreni Kulüp Başkanı Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas'a gelen Okoronkwo, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

13 Eylül 2003 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Jonathan Okoronkwo, futbola IK Sirius altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Botev Plovdiv, Krasnodar, Arsenal Tula ve son olarak Hatayspor formalarını giydi.

Profesyonel kariyerinde bugüne kadar 80 resmi karşılaşmada görev alan Okoronkwo, bu müsabakalarda 23 gol kaydetti. - SİVAS

