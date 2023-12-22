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Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazır

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Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından kampa giren takım, maç saatini beklemeye başladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından kampa giren kırmızı beyazlı ekip maç saatini beklemeye başladı.

İstanbulspor'un Sivasspor'a konuk olacağı maç yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Servet Çetin İstanbulspor Sivasspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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