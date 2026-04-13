Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 1 İstanbulspor: 3

Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 1 İstanbulspor: 3
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde İstanbulspor'a 3-1 yenildi. Cihat Çelik'in 20. dakikada attığı golle öne geçen Sivas, ikinci yarıda gelen 3 golle maçı kaybetti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin ceza sahası sol çaprazdan çektiği şut, savunmadan sekti. Dönen topu takip eden Cihat Çelik, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

34. dakikada İstanbulspor sağ kanattan atak geliştirdi. Sambissa'nın ceza sahasına çevirdiği topu kontrol eden Ömer Faruk Duymaz, topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. (1-1)

48. dakikada sol kanatta topla buluşan Ethemi ceza sahasına orta açtı. Arka bölümde kafa vuruşu yapan Avramovski kaleciyi geçemedi.

49. dakikada savunma arkasına sarkan Ömer Faruk Duymaz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Araya girmeye çalışan Mert Çelik topu kendi kalesine gönderdi. (1-2)

63. dakikada İstanbulsporlu oyuncular ön alanda baskı yaptı. Topu alan Aroujo, pasını sağ taraftaki Sambissa'ya aktardı. Gelişine sert vuruş yapan Sambissa topu ağlarla buluşturdu. (1-3)

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ogün Kamacı, Oğuzhan Kocaçoban

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan (Mert Çelik dk.26), Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Bekir Böke dk.65), Cihat Çelik, Malle (Badji dk.46), Avramovski (Kerem Atakan Kesgin dk. 78), Ethemi, Okoronkwo

Yedekler: Gökhan Akkan, Serkan Sarman, Özkan Yiğiter, Emre Gökay, Feyzi Yıldırım, Savaş Ala

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vefa Temel (Mustafa Sol dk. 73), Vorobjovas, Aroujo (Abdullah Aydın dk. 73), Ömer Faruk Duymaz (Muhammet Mert dk. 87), Cham, Sambissa (Özcan Şahan dk. 77)

Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Turan Tuncer, Muhlis Dağaşan, Krstovski, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Goller: Cihat Çelik (dk. 20) (Sivasspor), Ömer Faruk Duymaz (dk. 34), Mert Çelik (dk. 49 k.k), Sambissa (dk .63) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Duran Şahin (İstanbulspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
