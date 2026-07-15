Sivasspor'da İsmet Taşdemir dönemi yeniden başladı
Sivasspor, yaklaşık 40 günlük ayrılığın ardından teknik direktörlük görevine yeniden İsmet Taşdemir'in getirildiğini resmen açıkladı.
Sivasspor, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'in getirildiğini resmen açıkladı.
Yaklaşık 40 günlük ayrılığın ardından yeniden Sivasspor'un başına geçen İsmet Taşdemir, taraflar arasında sağlanan mutabakatla teknik direktörlük görevini yeniden üstlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir'e hoş geldin diyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı