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Sivasspor ile Kayserispor Maçının Bilet Satışı Başladı

Sivasspor ile Kayserispor Maçının Bilet Satışı Başladı
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Trendyol Süper Lig 21. haftasında Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 25 Ocak Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçın bilet satışı başladı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 500 TL

Maraton Alt ve Üst: 300 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 150 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 150 TL

Misafir Tribün: 195 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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