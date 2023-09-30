Sivasspor ile Hatayspor Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında E.Y. Sivasspor, evinde A. Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Charisis'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Top köşeden ağlarla buluşsa da VAR incelemesinde Manaj'ın hamlesi için ofsayt kararı verildi.

27. dakikada topla ceza sahası içerisine giren Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içerisine gönderdiği topu kaleye göndermek istedi. Rakibe çarpan top dışarı çıktı.

Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarca, Ali Can Alp

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çitçi, Yunus Emre Konak, Emrah Basşan, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj

Yedekler: Erhan Erentürk, Keita, Musa, N'jie, Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Koita, Ziya Erdal, Murat Paluli

Teknik Direktör: Servet Çetin

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kılama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Massanga, Strandberg, Bashiru, Rivas, Lamkel

Yedekler: Bekaj, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Dadashov, Recep Burak Yılmaz, Hodzic, Maksimovic, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Fernandes

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kart: Massanga (Hatayspor) - SİVAS