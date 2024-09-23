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Sivasspor ile Başakşehir Maçının Bilet Satışı Başladı

Sivasspor ile Başakşehir Maçının Bilet Satışı Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor'un Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 27 Eylül Cuma günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Başakşehir arasında oynanacak maçın bilet satışı başladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı.

Bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 500 TL

Maraton Alt ve Üst: 300 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 150 TL

Kadın Tribün: 300 TL

Misafir Tribün: 195 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig 4 Eylül Stadyumu Etkinlikler Başakşehir Sivasspor Futbol sivas Yaşam Spor

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