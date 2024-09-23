Sivasspor ile Başakşehir Maçının Bilet Satışı Başladı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor'un Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 27 Eylül Cuma günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Başakşehir arasında oynanacak maçın bilet satışı başladı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı.
Bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 500 TL
Maraton Alt ve Üst: 300 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 150 TL
Kadın Tribün: 300 TL
Misafir Tribün: 195 TL - SİVAS