Sivasspor ile Alanyaspor Berabere
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor evinde Alanyaspor ile karşılaştı ve müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor evinde Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Manaj'ın kazandığı topla ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etmeyi başardı.
22. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hassan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
41. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Manaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
43. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında Murat Paluli'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
E.Y Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev, Charisis, Caktas, Emrah Başaran, Koita, Manaj
Yedekler: Nikolic, N'jie, İbrahim Akdağ, Kvet, Kerem Atakan Keskin, Alaaddin Okumuş, Hakan Arslan, Poungouras, Mehmet Albayrak, Queensy Menig
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Novais, Janvier, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Eduardo, Anderson, Mert Yusuf Torlak, Yunus Bahadır
Sarı kart: Caktas (Sivasspor) - SİVAS