Sivasspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve topa sahip olma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa giren Sivasspor, maç saatini beklemeye başladı.

Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda başlayacak.