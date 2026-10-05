Sivasspor hocası Taşdemir, hakem gözaltısına tepki gösterdi, temiz futbol istedi

SİVASSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, futbolda yaşanan son gelişmeler ve hakem soruşturmalarına atıfta bulunarak, "Maçımızı yöneten bir hakemin bir hafta sonra gözaltına alındığını okuyorsun. Ne hissedersiniz? Geldiğimiz nokta doğru değil. Bizler gerçekten bu işin çok temiz kalmış figüranlarıyız. Tek temennim ve arzum, ülkemizdeki futbolun tamamen temizlenip herkesin futbolun içinde kalmasıdır" dedi.

Orfa Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir takımın son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Milli maç arasında geride kalan süreci değerlendiren Taşdemir, "Milli araya devam ediyoruz. Geçen hafta iyi çalışmalarımız oldu. Sakat oyuncularımız dışında takımla idman yapamayan, yeni yeni çalışmalara başlayan arkadaşlarımız var. Kalan oyuncularımızla sergilediğimiz antrenman performansı ve yaptığımız hazırlık maçı bizi çok tatmin etti. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Tek eksiğimiz sakat oyuncularımızdı" diye konuştu.

Lig başladıktan sonra verilen uzun araları doğru bulmadığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, gündemde yeniden bir ara verilmesinin tartışıldığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz durum, hem futbol ailesi olarak hem de genel anlamda bir vatandaş olarak doğru değil. Hiçbir alanda doğru değil maalesef. Bizler her hafta maçlara çok sıkı çalışıyoruz; oyuncularımızı taktiksel ve fiziksel olarak hazırlıyoruz. Ancak günün sonunda işin içinde çok farklı şeyler dönüyor ve biz de bu dönen tezgahların maalesef figüranı oluyoruz. Ülkemizde en azından futbol adına işler doğru gitmiyor. İnşallah en kısa sürede futbolumuz çok daha derli toplu, temiz ve ülkemize yaraşır bir hal alır. Çünkü bu şekilde kimsenin kimseye güveni kalmadı, hep endişeli gözlerle bakıyoruz" dedi.

'BİZ BU İŞİN TEMİZ KALMIŞ FİGÜRANLARIYIZ'

Hakemlerle ilgili gelen bir soru üzerine Türk futbolundaki güven bunalımına vurgu yapan İsmet Taşdemir, gündemdeki soruşturmalara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bizler gerçekten bu işin çok temiz kalmış figüranlarıyız. Doğru bir şekilde sahanın içinde kalarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kötü sonuçlarda inanılmaz üzülüyoruz; günlerce dışarı çıkmadığımız, hasta olduğumuz dönemler oluyor. Bu teknik heyetlerde, oyuncularda, yönetimlerde veya camialarda da olabilir ama maalesef geldiğimiz nokta doğru değil. İnşallah birbirimize güven duyacağımız zaman dilimleri yaşarız. Bir vatandaş olarak bakıyorum; maçımızı yöneten bir hakemin bir hafta sonra gözaltına alındığını okuyorsun. Ne hissedersiniz? Dolayısıyla hoş şeyler değil. Tek temennim ve arzum, ülkemizdeki futbolun tamamen temizlenip herkesin futbolun içinde kalmasıdır."

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

İlk 8 haftalık performansı özeleştiri yaparak değerlendiren Taşdemir, mazeretlerin arkasına sığınmayacaklarını dile getirdi. Taşdemir, "Birçok takım veya teknik heyet bunun arkasına sığınabilir ama ben tekrar başa dönüyorum. İlk 8 haftayı, imkanlarımız şöyleydi böyleydi diye mazeret üretmeden kapatmak zorundayız. Kendimize göre mazeretlerimiz olmasına rağmen yine de bize yakışır bir 8 hafta geçirmedik. Doğru puanları toplamadık ve doğru bir konumda değiliz. Bunu düzeltmenin yollarını arıyoruz. Biz bunu düzeltmeye çalışırken taraftarlarımızdan o destek gelirse işimiz çok daha kolay olur. Olmasa da işimiz biraz daha zorlanabilir. Futbolun dış etkenlerini bir kenara bırakıp sadece takımımıza odaklandığımızda iyi bir başlangıç yapmadığımız ortada. Devamının daha iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan sadece destek bekliyorum" diye konuştu.

MERT ÇELİK: MİLLİ ARADA EKSİKLERİMİZE ÇOK ÇALIŞTIK

Sivasspor'un genç isimlerinden Mert Çelik ise milli ara sürecini ve takımın son durumunu değerlendirdi. Eksik yönleri üzerinde çok çalıştıklarını ifade eden Çelik, hazırlık maçında karşılaştıkları Gençlerbirliği müsabakasının kendileri için iyi bir test olduğunu vurguladı. Milli arayı son derece verimli geçirdiklerini dile getiren Mert Çelik, "Öncelikle milli arayı iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Eksik olduğumuz taraflara çok çalıştık. Bu süreçte Gençlerbirliği ile bir hazırlık maçı yaptık. Eksiklerimizi gidermek adına bizim için iyi bir test oldu. İyi bir test dönemi geçirdik, iyi çalıştık. İnşallah lig maçında da taktiklerimizi sahaya yansıtıp bu maçı kazanmak isteriz" diye konuştu.

'BENİM İÇİN HERHANGİ BİR PROBLEM YOK'

Kişisel hedeflerine ve takım içindeki rolüne de değinen 26 yaşındaki futbolcu, "Benim hedefim öncelikle her maç, bir önceki maçtan daha iyi olabilmek. Bunun için çok çalışıyorum. Takımda farklı mevkilerde görev aldım ama bu durum benim için herhangi bir problem yaratmıyor. Çünkü ben her zaman en iyi Mert'i sahada göstermeye çalışıyorum. Bunun için de çalışmaya ve bu formaya layık olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı