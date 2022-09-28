Sivasspor Hatayspor maçında Erkan Özdamar düdük çalacak Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Sivasspor-Hatayspor maçında hakem Erkan Özdamar görev yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Sivasspor- Hatayspor maçında hakem Erkan Özdamar görev yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 14.30'da oynanacak olan Sivasspor - Hatayspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Erkan Özdamar Sivasspor Hatayspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivasspor Hatayspor maçında Erkan Özdamar düdük çalacak - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.