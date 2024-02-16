Sivasspor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün Mersin'e gidecek. Hatayspor ile Sivasspor yarın saat 16.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak. - SİVAS
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün Mersin'e gidecek.
Hatayspor ile Sivasspor yarın saat 16.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak. - SİVAS