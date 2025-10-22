Sivasspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp taktiksel oyunla sona erdi.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışmaları ve top koruma yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel oyunla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Özbelsan Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 24 Ekim Cuma saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor