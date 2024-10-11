Sivasspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile yapacakları maçın hazırlıklarına fitness salonundaki çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, 20 Ekim Pazar günü 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda sahaya çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün fitness salonunda yaptığı çalışmayla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip sahada yaptığı ısınmanın ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Yiğidolar, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS