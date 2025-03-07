Sivasspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı. Futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS