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Sivasspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı. Futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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