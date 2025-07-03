Sivasspor, Genç Yetenek Emre Gökay ile Yeniden Anlaştı

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Sivasspor, 2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcu Emre Gökay ile yeni bir anlaşma sağladı. Kulüp, yeni sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, genç futbolcu Emre Gökay ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı takım genç futbolcu Emre Gökay ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.

Konu ile ilgili Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren genç oyuncumuz Emre Gökay ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Yeni sözleşmenin hem kulübümüz hem de futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Emre'ye kırmızı-beyazlı formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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