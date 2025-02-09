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Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına bugün itibarıyla başladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncular dinamik ısınma, rondo ve çift kale maç gibi aktiviteler gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde dün sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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