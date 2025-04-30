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Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki takım, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından taktik maçla idmanı tamamladı. Öğrenciler ve öğretmenlerin de ziyareti gerçekleştirildi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçın hazırlıklarına devam edecek.

Diğer yandan Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu'nun öğretmenleri ve öğrencileri takımı ziyaret ederek, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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