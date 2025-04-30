Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçın hazırlıklarına devam edecek.

Diğer yandan Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu'nun öğretmenleri ve öğrencileri takımı ziyaret ederek, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS