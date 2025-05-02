Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Sivasspor, Galatasaray ile karşılaşacağı maç öncesinde son antrenmanını yaparak kampa girdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman futbolcuların ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları ile sona erdi. Maç yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Galatasaray ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor