Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Net Global Sivasspor, Galatasaray ile 3 Mayıs'ta oynayacağı maç için antrenmanlarına sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda öğrenciler de futbolcularla bir araya geldi.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.
Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de antrenmanı izleyerek, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sivasspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Sivasspor ile Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor