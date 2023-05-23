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Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde ısınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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