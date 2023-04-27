Sivasspor Fenerbahçe maçını Zorbay Küçük yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak DG Sivasspor- Fenerbahçe maçında hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan DG Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. - SİVAS