Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Net Global Sivasspor, Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maça hazırlanmak için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve yarı saha çift kale maç gerçekleştirildi.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından dar alanda oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.