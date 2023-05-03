Sivasspor-Fenerbahçe maçına damga vuran olay! Hakem istedi, Jesus üzerini değişti
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Sivasspor-Fenerbahçe maçında eşine az rastlanan bir olay meydana geldi. Mücadelenin yardımcı hakemi, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un giymiş olduğu montun rengi futbolcuların formasıyla aynı olduğu için üzerinden çıkartmasını talep etti. Portekizli çalıştırıcı, bu uyarının üzerine sarı renkte bir eşofman üzeri giydi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Dev heyecana sahne olan mücadelede Jesus'un giydiği montun rengi olay oldu.
JESUS'UN MONTU OLAY OLDU
Sivasspor-Fenerbahçe maçında yardımcı hakem Jorge Jesus'un lacivert montuyla Fenerbahçeli futbolcuların lacivert forması aynı olduğu için, Jorge Jesus'un başka mont giymesini istedi.
SARI RENK EŞOFMAN GİYDİRDİLER
Jorge Jesus ise bu uyarının üzerine yardımcılarından farklı renkte bir üst istedi. Portekizli teknik adama sarı renkte bir eşofman üstü getirildi.