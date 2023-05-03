Sivasspor-Fenerbahçe maçına damga vuran olay! Hakem istedi, Jesus üzerini değişti

Sivasspor-Fenerbahçe maçında eşine az rastlanan bir olay meydana geldi. Mücadelenin yardımcı hakemi, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un giymiş olduğu montun rengi futbolcuların formasıyla aynı olduğu için üzerinden çıkartmasını talep etti. Portekizli çalıştırıcı, bu uyarının üzerine sarı renkte bir eşofman üzeri giydi.