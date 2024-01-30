Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Sivasspor'un yolunu tuttu. Yiğidolar, Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
BARTUĞ SEZON SONUNA KADAR SİVAS'TA
Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Bartuğ Elmaz. EMS Yapı Sivasspor'umuz, Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.
SADECE 8 MAÇTA ŞANS BULDU
Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre aldı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.