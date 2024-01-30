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Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı

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Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Sivasspor'un yolunu tuttu. Yiğidolar, Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

BARTUĞ SEZON SONUNA KADAR SİVAS'TA

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Bartuğ Elmaz. EMS Yapı Sivasspor'umuz, Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı

SADECE 8 MAÇTA ŞANS BULDU

Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre aldı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Sivasspor Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Erkan Arslan:

Al Güllüm Ver Güllüm 2011 Sivasin CALINAN SAMPiYONLUGU Bu Senede Gerceklesebilir Cok Dikkatli Olmak Gerek METRiSi Bugünlerde FenevGaahpesine iyi Hatirlatmali

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