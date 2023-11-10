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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi. Sivasspor, Fatih Karagümrük ile oynayacağı mücadele için 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a iniş yaptı. Kamp yapacağı otele geçen kırmızı-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı. Fatih Karagümrük ile Sivasspor yarın saat 16.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.