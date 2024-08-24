Sivasspor-Eyüpspor Maçı İlk Yarı Sonucu: 1-0
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar ve kadrolar haberde yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası içinde Bieganski'nin şutunda top kaleyi bulmadı.
5. dakikada Turgunboev'in pasında ceza yayına yakın bir noktadan Manaj'ın şutunda top dışarı çıktı.
9. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Ahmed ceza sahasına dışından sert vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-1
38. dakikada Midtsjo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet Kısal
Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Charisis, Manaj, Pritchard, Samba Camara, Bieganski, Emrah Başsan, Radakovic, Sonko, Azizbek
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Özkan Yiğiter, Moutoussammy, Emre Gökay, Poungouras, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Sinan Kaya, Keita Balde
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Eyüpspor: Berke Özer, Dos Santos, Robin Yalçın, Emre Akbaba, Mame Thiam, Midtsjo, Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal, Umut Meraş, Caner Erkin, Bruno
Yedekler: Muhammet Birkan Tetik, Fethi Özer, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Samu Saiz, Sinan Gümüş, Svit Seslar, Tugay Kacar, Chatzigiovanis, Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş
Gol: Ahmed Kutucu (dk. 9) (Eyüpspor)
Sarı kart: Ahmed Kutucu, (Eyüpspor) - SİVAS