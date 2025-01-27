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Sivasspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde başladı. Antrenman dinamik ısınmanın ardından farklı pas ve oyun çalışmaları ile devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun, mas koşusu ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ligin 21. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında 60 dakika üzeri oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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