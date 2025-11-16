Haberler

Sivasspor, Esenler Erokspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla hazırlıklarına devam ediyor. Maç, 23 Kasım Pazar günü Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
