Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 0 Erzurumspor FK: 2

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçta Özkan Yiğiter, 29. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı, Erzurumspor'un gollerini Benhur Keser ve Giovanni Crociata kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

29. dakikada rakibine sert faul yapan Özkan Yiğiter, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

41. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Benhur Keser, sert vuruş ile topu ağlara gönderdi. 0-1

50. dakikada Kimpioka ile paslaşan Malle, ceza sahası dışından şutunu çekti, top az farkla auta çıktı.

81. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Roriguez'in şutunda Göktuğ'u gole izin vermedi.

90+3. dakikada Giovanni Crociata ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, İbrahim Ethem Potuk

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Cihat Çelik (Malle dk. 46), Kamil Fidan (Mert Çelik dk. 83), Charisis, Ethemi (Avramovski dk. 83), Bekir Böke (Kimpioka dk. 46)

Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Appindangoye, Feyzi Yıldırım, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Talha Şeker, Savaş Ala

Teknik Sorumlu: Evren Otyakmaz

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı (Ali Ülgen dk. 83), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Salih Sarıkaya dk. 83), Crociata, Sefa Akgün (Murat Cem Akpınar dk. 74), Mustafa Fettahoğlu (Rodriguez dk. 74), Hüsamettin Yener (Sylla dk. 65)

Yedekler: Erkan Anapa, Gerxhaliu, Adem Eren Kabak, Cengizhan Bayrak, Emre Erdem

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Benhur Keser (dk. 41), Giovanni Crociata (dk. 90+3) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Özkan Yiğiter (dk. 29) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Giorbelidze (Erzurumspor), Charisis, Okan Erdoğan (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

