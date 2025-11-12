Sivasspor, Erokspor Maçına Hazırlanıyor
Özbelsan Sivasspor, 14. haftada deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki takım, ısınma hareketleri ve oyun çalışmaları yaptı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün yazılı açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunu ile tamamladı.
Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Esenler Erokspor ile Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor