Sivasspor, Erciyes kampını tamamladı
TRENDYOL 1’inci Lig ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı 2'nci etap çalışmalarını tamamladı.
TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı 2'nci etap çalışmalarını tamamladı.
Sivasspor, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Kırmızı-beyazlı ekibin, 21 Temmuz'da başladığı 2'nci etap kamp çalışmaları, dün yaptığı antrenmanla sona erdi. İç Anadolu ekibi dün son antrenmanının ardından Kayseri kampını tamamladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı