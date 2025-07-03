Sivasspor, Emre Gökay ile Sözleşme Yeniledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Gökay ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme yeniledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesi sağ kanat oyuncusu Emre Gökay ile sözleşme yeniledi.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Gökay ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sözleşmenin hem kulübümüz hem de futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Emre'ye kırmızı-beyazlı formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı

Saraçhane olaylarında gözaltına alınan 35 kişi için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.