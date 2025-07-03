Sivasspor'dan Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, kampın 4. gününde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan Yiğidolar, günün son bölümünde ise dayanıklılık çalışmaları ile çift kale maç yaptı.

Futbolcu Charis Charisis de, Sivas'a gelerek yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımın kampına katıldı. Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl, antrenman öncesi futbolcularla sahada selamlaşarak yeni sezon için başarılar diledi.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek. - SİVAS