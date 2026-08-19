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Sivasspor, Göztepe'ye transfer olan Bekir Turaç Böke'ye veda etti

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Sivasspor, Göztepe’ye transfer olan bekir Turaç Böke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sivasspor, Göztepe'ye transfer olan bekir Turaç Böke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sivasspor, Göztepe'ye transfer olan genç futbolcu Bekir Turaç Böke ile yollarını ayırdığını resmi açıklama ile duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Bekir! Sivasspor formamız altında verdiğin emek, mücadele ve katkıların için teşekkür ederiz Bekir Turaç Böke. Kariyerinin yeni durağı Göztepe'de başarılar diliyor, yeni yolculuğunda her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyoruz. Yolun açık olsun Bekir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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