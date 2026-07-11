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Sivasspor, çift idmanla yeni sezona hazırlanıyor

Sivasspor, çift idmanla yeni sezona hazırlanıyor
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Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde çift antrenmanla devam etti. Takım, sabah kondisyon ve koordinasyon, akşam ise dar alan ve çift kale oyunları çalıştı. Yarın izin yapacak olan Yiğidolar, pazartesi günü çalışmalara kaldığı yerden devam edecek.

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, günü akşam antrenmanında gerçekleştirilen ısınma çalışmaları ve dar alan oyunları, çift kale oyunları ile tamamladı.

Yiğidolar, yarını izinli geçirecek ve pazartesi günü yeniden çalışmalarına başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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