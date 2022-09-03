Sivasspor'da Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü! Spor Haberleri DG Sivasspor'un futbolcusu Uğur Çiftçi, Fatih Karagümrük maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. DG Sivasspor'un futbolcusu Uğur Çiftçi, Fatih Karagümrük maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çiftçi, 6. haftada oynanacak İstanbulspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 0-0 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasının 88. dakikasında Sivas temsilcisinin futbolcusu Uğur Çiftçi, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Yasin Kol tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Çiftçi, oyun dışı kaldı. Uğur, ligin 6. haftasında oynanacak İstanbulspor maçında görev alamayacak. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Uğur Çiftçi Sivasspor Spor Haberler

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