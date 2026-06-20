Haberler

Sivasspor Kulübünün olağan genel kurulu 22 Haziran'da yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivasspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, kulübün olağan genel kurulunun 22 Haziran Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. Aday çıkmaması halinde yasal sürecin başlatılacağını belirtti.

Sivasspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, kulübün olağan genel kurulun 22 Haziran Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

Ali Yavuz, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel kurulda kulüp yönetimine aday çıkmaması sonucu üzerlerinde kalan sorumluluğun gereği olarak bir aydır aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Kulübün kurumsal yapısını ayakta tutmaya gayret etiklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bir taraftan sağlıklı bir yönetim arayışını ilimizin kamu yöneticileri ile birlikte sürdürürken diğer taraftan yapılması gerekenleri gücümüz oranında yapıyoruz. Belirtmeliyiz ki tüm çabalarımıza rağmen istediğimiz seviyede değiliz. Genel kurulu 11 Haziran'da gerçekleşen geniş katılımlı toplantıdan çıkan sonuç gereği 22 Haziran'a ertelemiştik. Bizler divan olarak o erteleme kararına bir haftalık süredeki çeklerin ödenmesi garantisi ile onay vermiştik. Lakin garanti gerçekleşmedi ve söz konusu 3 çek ödenemedi. Kulübümüze daha fazla zaman kaybettirmemek için açıkladığımız üzere 22 Haziran Pazartesi günü TSO Toplantı Salonu'nda saat 18.00'de genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Kongre salonuna listesini yapıp gelen olur ise kulübün yönetimini teslim edeceğiz. Yine aday çıkmaz ise divan olarak üzülerek yapılması gereken yasal süreci başlatmış olacağız. Temenni ederiz bir liste çıkar ve bu durumla karşı karşıya kalmayız. Bizler, kulübümüzün delegelerini tarihimizin en önemli genel kurulunda hazır olmaya davet ediyoruz. Kulübümüzün geleceğine onlar karar verecek."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık

İBB yöneticisini kaçıran tetikçi ifadesinde döküldü! Korkunç detaylar
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi

İki futbolcunun ismini verip canlı yayında fena patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti

Erdoğan "Türkiye tarihinde bir ilk" diyerek duyurdu
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...